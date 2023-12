Tarihi Kemeraltı Çarşısı bildiğiniz gibi

İzmir'e her yağmur yağdığında mağdur olduklarını dile getiren Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, aylardır tamamlanamayan altyapı çalışmaları nedeni ile sokaklarda küçük göletler oluştuğunu, etrafın çamur deryası olduğunu söyledi. Esnaf, "Belediye görevini yapmadığı için her yağmur sonrası etraf göle dönüyor. Artık çarşının sokaklarından müşteri geçmiyor. Alt yapı için başlayan çalışmaların birçoğu yarım kalırken, her yağmur sonrası aynı görüntüyle karşılaşan esnaf adeta isyan etti. Esnaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in neredeyse 4,5 yıldır kentte görev yaptığını ve kentin en büyük açık hava alışveriş merkezi olarak bilinen Kemeraltı'na yeteri kadar destek olmadığını aktardı.

ESNAF İSYAN EDİYOR

İzmir'e son yağan sağanak yağmurda 904 Sokak numara 47'nin önünün perişan hale geldiğini aktaran esnaf, "Kemeraltı Çarşısı'nın yıllardır alt yapısına bir çözüm bulunmadığı gibi, başlayan çalışmalarda bir türlü bitmek bilmedi" diye konuştu.

ŞEHİDİN İSMİNİ TAŞIYORDU SAHİPSİZ KALDI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nce Karabağlar ilçesine yapılan şehidin ismi verilen Üstçavuş Yahya Efiloğlu Parkı'nın bakımsızlığından şikayetçi olan vatandaşlar, parkta ne bir ışıklandırma ne bir görevli ne de bir güvenlik kamerası olmadığı için tedirgin olduklarını söyledi. Güvenlik tedbiri olmadığı için park içerisindeki eşyalara zarar verildiğini anlatan vatandaşlar, akşam saatlerinde de alkol ve uyuşturucu alanlar olduğunu iddia ederek, bu kişilerin parktaki oyun alanını kullanmak isteyenleri rahatsız ettiğini savundu. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne çağrıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi ile Karabağlar Belediyesi arasında yetki karmaşası olduğunu, iki CHP'li belediyenin topu birbirine attığını da belirten vatandaşlar, "Madem ilçeye kazandırdığınız bu parka sahip çıkmayacaksınız, madem biz vatandaşlar da buradaki hizmetten faydalanamayacağız o zaman parkı kaldırın gitsin" dedi.

ŞANTİYENİN YANI ÇÖPLÜĞE DÖNDÜ

İZMİR'DEKİ Bornova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiye içerisindeki boş arazi çöplüğe döndü. Temizlik İşleri Şantiyesi'nin yanı başına dökülen çöpler yüzünden çevrede farelerin cirit attığını ve etrafa kötü kokular yayıldığını söyleyen vatandaşlar, "Çevre temizliğine önem veren bir belediyenin şantiyesinin hemen yanında temizlikten bir eser olmaması, hatta buranın çöplüğe dönmesi inanılacak şey değil" dedi. Oluşan çöp dağları yüzünden hem şantiyede çalışan işçilerin hem de çevre sakinlerinin rahatsız olduğunu dile getiren vatandaşlar, bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.