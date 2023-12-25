  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Bacağı kırıldı ormanda mahsur kaldı! İzmir'de nefes kesen kurtarma anları

Bacağı kırıldı ormanda mahsur kaldı! İzmir'de nefes kesen kurtarma anları

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda yürüyüş yapan kadın, bacağı kırılınca mahsur kaldı. 51 yaşındaki kadın Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gönderilen helikopterle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

AA
Bacağı kırıldı ormanda mahsur kaldı! İzmir’de nefes kesen kurtarma anları

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, doğa yürüyüşü sırasında düşüp bacağı kırıldığı için ormanda mahsur kalan 51 yaşındaki kadın, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Dereköy Mahallesi'ndeki ormanlık bölgeye yürüyüşe giden Arzu Altınok Aydın'dan (51) bir süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aramalar sonunda ulaşılan, yüksekten düştüğü için bacağı kırıldığı belirlenen Aydın'ın, hareket edememesi nedeniyle bir süre ormanda mahsur kaldığı belirtildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydın, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca bölgeye sevk edilen helikopterle Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi süren Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA