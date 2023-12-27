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Haberler İzmir İzmir'de kan donduran ölüm: Motosikletle giderken kablo boynuna dolandı

İzmir'de kan donduran ölüm: Motosikletle giderken kablo boynuna dolandı

Son dakika İzmir haberleri.. İzmir'in Konak ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı, motosiklet sürücüsü İsmail Çelik'in boynuna dolanan telefon hattı kablosu, nefessiz kalarak hayatını kaybetmesine neden oldu.

DHA
İzmir’de kan donduran ölüm: Motosikletle giderken kablo boynuna dolandı

İzmir'de iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu boynuna dolanınca nefessiz kalarak, kalbi duran motosiklet sürücüsü İsmail Çelik (69) hayatını kaybetti; arkasından düşen eşi Benek Çelik (64) yaralandı.

Olay, 25 Aralık'ta saat 16.00 sıralarında Karaburun ilçesi Hisarcık Dağı mevkisinde meydana geldi. Kullandığı 35 AHP 614 plakalı motosikletle Kuyucak mevkisine gitmekte olan İsmail Çelik'in boynuna iki direk arasından yola doğru sarkan telefon hattı kablosu dolandı, arkasındaki eşi Benek Çelik de motosikletten düştü.

Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, dolanan kablo nedeniyle nefessiz kalıp, kalbi duran İsmail Çelik'i kalp masajı ile hayata döndürdü. Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, Urla Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çelik, burada kurtarılamadı.

Otopsi sonrası cenaze, toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan ve vücudunda kırıklar oluşan Benek Çelik ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Babasını kaybeden Özkan Çelik, kazaya neden olan sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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