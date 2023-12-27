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İzmir'de otomobilin çarptığı motokurye kadın hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü motokurye kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti.

İHA
İzmir’de otomobilin çarptığı motokurye kadın hayatını kaybetti

Son dakika İzmir haberleri... Kaza, sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bornova viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Zeynep Demir idaresindeki 35 BTN 634 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Murat G. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü kadın, metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemini alırken, ağır yaralandığı belirlenen Demir, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç motokurye Zeynep Demir hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Murat G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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