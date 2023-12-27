İzmir’in ambulansları engelleri aşıyor

2009 yılında ilk olarak İzmir'de kullanılmaya başlayan motorize ambulans sistemi, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Her gün onlarca hastaya müdahale eden motorize ekipler, özellikle trafiğin yoğun olduğu veya kara ulaşımının olmadığı yerlerde vakalara hızır gibi yetişiyor. 2005 yılında, hayata geçirilen motorize 112 ekipleri, özellikle trafiğin yoğun olduğu veya kara ulaşımının olmadığı yerlerde vakalara hızır gibi yetişiyor. Gündüz saatlerinde çalışan motorize ekipler, 112 taraf��ndan yönlendirilerek yoğun trafik ve dar sokakları aşarak dakikalar içerisinde vakalara ulaşıp vatandaşların hayatını kurtarıyor.