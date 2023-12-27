Rapordaki çift bıçak tespiti şoke etti

İzmir'de geçtiğimiz yıl babası Haşmet Gürkan'ı öldüren oğlu Devrim Gürkan, sorgusunda cinayeti hipnoz altında işlediğini belirtip çelişkili ifadeler vermişti. Otopside baba Gürkan'ın vücudunda farklı bıçak kesiklerine rastlanırken, ikinci bıçaktaki DNA eşleşmesinde cinayette bu bıçağın da kullanıldığının kesinleşmesiyle şüpheler arttı. İddiaları doğrulayan Avukat Faruk Çalışkan, "Sanığın bunu planlayarak ve birileriyle birlikte bu cinayeti işlediğini düşünüyoruz" dedi. Korkunç cinayet, Güzelbahçe'de geçen yıl 16 Nisan gecesi ünlülerin de geldiği Ayfer Abla Balık Restorant'ta işlendi. Hain evlat Devrim Gürkan, 54 yaşındaki 3 çocuk babası Haşmet Gürkan'ı 28 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra suç aleti bıçakla teslim oldu. Gürkan ilk sorgusunda, "Bana hipnoz yapılıyordu. Restorana elimde bıçakla gittim. Babama, 'Geçen hafta gırtlağımı keseceğini söylüyordun. Hadi gel sokağa çıkalım' dedim. Sonra babam üzerime hamle yaptı. Ben de bıçağı salladım. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde daha önce tedavi gördüm" dedi. Fakat Gürkan'ın iddialarının yalan olduğu ortaya çıktı. Sanık Devrim Gürkan'ın gözlem kurulunca akıl sağlığının da yerinde olduğu tespit edildi.

KAFALARI KARIŞTIRDI

Haşmet Gürkan'ın otopsi raporunda Gürkan'ın bıçaklandığı sırada oturduğu koltuktan dahi kalkamadığı, omuz ve sırt bölgesi olmak üzere vücudunun 28 farklı yerinden ve iki ayrı bıçak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gürkan tek bıçakla polise teslim olurken, cinayetten sonra cesedin altından çıkan ve Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin baba Haşmet Gürkan'ınkiyle eşleştiği ve bu cinayette kullanıldığı kesinleşti.

ÇELİŞKİLER ARTTI

Mahkemede tanık olarak dinlenen anne A.G.'nin ifadesinde mutfak tezgahında sap kısımlarında kan olan iki tane meyve bıçağı gördüğünü ve bunları yıkadığını anlatması şoke etti. Anne A.G. cinayetten saatler önce son müşteriye kahvelerini servis edip üst kattaki evlerine çıktığını beyan ederken, kızı E.G. ise bunun tam tersini söyledi. Anne ile kızının güvenlik kamerası görüntüleri ve ifadelerindeki çelişkiler gözden kaçmazken, baz istasyonu kayıtları ise dikkat çekti.

'TAHRİK EYLEMI YOK'

Sanık Devrim Gürkan'ın babasından alacağı olduğu iddiasına da değinen avukat Çalışkan, "Aile iş yerinde çalışmasından kaynaklı kendine para ödenmediği iddiasında bulundu. Zaten sanığın orada sürekli çalışmadığı da belli. Sanık tabii ceza indirimi sağlamak amacıyla sürekli kendine bir ceza indirim nedeni yaratma çabasında ancak bugüne kadar sabit olan herhangi bir tahrik eylemi yok. Sanığın bunu planlayarak ve önünde yanında birileriyle birlikte bu cinayeti işlediğini düşünüyoruz. Yanındakileri ve arkasındakileri tespit edebilmek için de biz halen pes etmiş değiliz. Bütün müracaatlarımız devam ediyor" diye konuştu.

'PLANLANMIŞ OLABİLİR'

Ailenin avukatı Faruk Çalışkan, cinayetin planlanarak işlendiğini düşündüklerini söyledi. Çalışkan, "Adam öldürme dosyalarında suçu sabit olan sanıkların sığındığı ceza indirimi ya da cezasızlık sağlamak amacıyla sığındığı birkaç şey vardır. Bunlardan biri akıl sağlığı. Zaten akıl sağlığının yerinde olduğu Adli Tıp tarafından belirlendi. Maktul, hiç direnemeden vefat etmiştir. Geriye ceza indirimi sağlayacak iki tane şey kalıyor: Birisi haksız tahrik. Haksız tahrikte de sanık herhangi bir neden ortaya koymuyor, babası tarafından şiddete maruz kaldığını söyledi. Bunu ailesi doğrulamadı" ifadelerini kullandı.