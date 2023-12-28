  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İZBAN'dan yılbaşı kararı! Hangi saatlerde ek sefer konulacak?

İZBAN'dan yılbaşı kararı! Hangi saatlerde ek sefer konulacak?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi (İZBAN), İzmirli vatandaşlara yılbaşı gecesi ulaşım kolaylığı sağlamak amacıyla altı ek sefer düzenleyeceklerini duyurdu. Peki ek sefer konulan trenler hangileri? Saat kaçta? İşte yılbaşı gecesine konulan ek sefer tarifeleri ve İZBAN tarafından yapılan açıklama...

HABER MERKEZİ

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de ulaşımın can damarı İZBAN'dan yılbaşı hamlesi geldi. İZBAN, yılbaşına yönelik 6 ek sefer düzenliyor.

İZBAN tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Güney yönünden hareket edecek ek trenler, Tepeköy'den 01.06 ve 02.06'da, Cumaovası'ndan ise 03.35'de kalkacak. Cumaovası treninin son istasyonu Çiğli olacak. Tepeköy yönünden gelen trenler 02.06 ve 03.06'da, Cumaovası'ndan gelen tren 04.06'da Alsancak İstasyonu'nda olacak.

İZBAN’dan yılbaşı kararı: Ek sefer konulacak! 01:06, 02:06’da, 03.06’da ve 04.06’da...

Kuzey yönünden hareket edecek ek trenler, Aliağa'dan 01.11 ve 02.11'de, Çiğli'den ise 03.48'de kalkacak. 02.11 treninin seferi Cumaovası'nda son bulurken diğer iki tren Tepeköy'e kadar gidecek. Aliağa'dan kalkan trenler 02.26 ve 03.26'da, Çiğli'den kalkan tren 04.26'da Alsancak İstasyonu'na varacak. "

İZBAN’dan yılbaşı kararı: Ek sefer konulacak! Hangi saatlerde ek sefer konacak?

İzmir'de ulaşımda en çok tercih edilen İZBAN'ın çalışma saatleri ve geçtiği duraklar araştırılıyor. İZBAN hangi duraklardan geçiyor? İşte İZBAN durakları ve sefer saatleri...

İZBAN SEFER SAATLERİ

İZBAN seferlerinin saatleri hafta sonu, hafta içi, resmi ve dini bayram tatilleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Ancak seferler genel olarak sabahları 05:20'de başlıyor. Aynı şekilde geceleri de 01:23'de son buluyor. Kişiler İZBAN duraklarını bu saatler arasında kullanabilirler. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyor.

İZBAN HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIP, KAÇTA KAPANIYOR?

İZBAN, hafta sonu da 05.20'de açılıp, 01.23'te kapanmaktadır.

İZBAN SEFER SAATLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İZBAN GÜZERGAH HATTI VE AKTARMA İSTASYONLARI

Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna; Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Halkapınar, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere aktarma yapılabilmektedir. Adnan Menderes Havalimanı'na hattın güneyindeki aynı adlı istasyondan ulaşılabilmektedir. Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilmektedir.

İZBAN’dan yılbaşı kararı: Ek sefer konulacak! Hangi saatlerde ek sefer konacak?

HALKAPINAR İZBAN SAATLERİ

Halkapınar İZBAN sefer saatleri genellikle 06:00 gibi başlamaktadır. Bu saatten itibaren her 12-24 dakikada bir İZBAN bulmanız mümkündür. Bunun haricinde Halkapınar İZBAN en geç 23:50-00:00 arasındaki saat dilimine kadar sefere devam etmektedir. Bu anlamda seferler genellikle 00:50 gibi sonlanmaktadır.

İZBAN KAÇ DAKİKADA BİR KALKIYOR?

İZBAN şehir içi ulaşım sisteminden yararlanmak isteyen kişiler bu sistemden yaklaşık olarak 20 dakikada bir yararlanma imkanı bulunuyor. Ancak kalkış saatleri duraktan durağa farklılık gösterebiliyor. Her durakta aynı anda hizmete başlansa da duraklar arası mesafe bu süreyi etkileyebilmektedir.

Saatte 140 kilometre sürat yapabilen İZBAN setlerinin her bir vagonu, 750 yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Tren içerisinde yer alan Türkçe-İngilizce bilgilendirme ekranları ve anons sistemleri, yolcuların daha rahat bir seyahat yapmasını sağlar.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA