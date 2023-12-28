  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir polisinden hasta çocuğa sürpriz

İzmir polisinden hasta çocuğa sürpriz

İzmir'de, Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki Çağatay, sosyal medyada polis şapkası isteğini paylaştı. Bu duyarlılık karşısında İzmir polisi, küçük Çağatay'ı sevindirmek için hastaneye giderek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Polis şapkası takan ve kendisine hediye edilenlerle mutlu olan Çağatay, polislerle birlikte poz verdi.

İHA
İzmir polisinden hasta çocuğa sürpriz

İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki küçük Çağatay'ın sosyal medyadan polis şapkası istediğini gören İzmir polisi, hastaneye giderek kendisine sürpriz yaptı. Polis şapkasıyla poz veren küçük Çağatay, kendisine verilen hediyelerle de mutlu oldu.

Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki Çağatay Çetin'in, sosyal medyada paylaşılan bir videosunda yılbaşı hediyesi olarak polis şapkası istediği görüntüler yayınlandı. Küçük Çağatay'ın videosunu gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise kendisine sürpriz yapmak istedi.

Şube Müdürü Gülsüm Gültepe ve şube personeli, hastaneye giderek Çağatay Çetin'i ziyaret etti. Çok istediği polis şapkası ve hediyelerle Çağatay'ı ve kendisi gibi tedavi gören arkadaşlarını mutlu eden polis ekiplerine, hastane personeli ve hasta yakınları teşekkür etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA