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İzmir'de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de terör örgütleriyle bağlantılı kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Ekipler tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonunda Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

DHA
İzmir’de DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan, örgüt içinde faaliyet gösteren 5, haklarında genel güvenlik tahdit kodu bulunan 4 şüpheli için gözaltı kararı verildi. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerdeki aramalarda dijital materyallere de el konuldu.

Öte yandan şüphelilerle aynı ikamette bulunan 8 yetişkin, 15 çocuk sınır dışı edilmek üzere İzmir Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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