Otomobille çarpışan kurye hayatını kaybetti

İZMİR'İN Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye Zeynep Demir, yaşamını yitirdi. Kaza, dün sabah saatlerinde İzmir Çevreyolu Bornova mevkisinde meydana geldi. Murat G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden bir alışveriş sitesi adına çalışan kurye Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

METRELERCE SAVRULDU

ÇARPIŞMANIN etkisiyle yola savrulan genç kadın, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Murat G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.