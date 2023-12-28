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Haberler İzmir Tepkilerin ardından okula ‘Belenbaşı’ adı geri verildi

Tepkilerin ardından okula ‘Belenbaşı’ adı geri verildi

HABER MERKEZİ
Tepkilerin ardından okula ‘Belenbaşı’ adı geri verildi
İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Belenbaşı Köyü İlkokulu'nun ismi, işkencelerle anılan Esat Oktay Yıldıran'ın adının verilmesinin ardından gelen tepkiler üzerine değiştirildi. Tepkilerin ardından okul tabelası değiştirilerek tekrar Belenbaşı İlkokulu adını aldı. Okula, Yıldıran'ın isminin verilmesine gelen tepkiler üzerine Milli Eğitim Bakanlığı önceki gün açıklama yapmıştı. Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata, İzmir Valiliği'ne gerekli bilgi verilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı
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