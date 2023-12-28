Vali Elban: İzmir liman şehri olma özelliğini kaybetti

Son Dakika İzmir Haberleri... İZMİR Valisi Süleyman Elban, İzmir'in artık hatırı sayılır bir turizm şehri olmadığını ve liman kenti olma özelliğini kaybettiğini belirtti. İzmir Ticaret Odası (İZTO) 2023 Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda konuşan Vali Elban, "İlk geldiğimde bana verilen bilgi, burasının tarım, sanayi, turizm, ticaret kenti olduğuydu. Ama bu başlıkların altına baktığımızda bunu çok desteklemeyen unsurlar da var. Turizme baktığımızda hatrı sayılır da bir turizm şehri olmadığını anlıyoruz. Eğer bin kişi üzerinde insanın toplantı yapacağı bir toplantı salonu yoksa, kongre şehri olamayız. Sağlık konusunda çok iyiyiz ama turizmi konusunda yeterli miyiz?" ifadelerini kullandı.

CİDDİ ADIMLAR ATILMALI

VALİ Süleyman Elban dış ticarette İzmir'in iyi olduğunu dile getirerek, "Ama artık bir şu liman şehri olma meselesinde ciddi adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu şehri şehir yapan şey aslında liman şehri olması. Bu üstünlüğün de kolay kolay terk edilmemesi gerekiyor" diye konuştu.