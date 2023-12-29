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Haberler İzmir İzmir jandarmasından sanal devriye

İzmir jandarmasından sanal devriye

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de suçlulara geçit vermeyen jandarma ekipleri yasa dışı bahis, müstehcen içerik ve terör propagandası yapan site ve sosyal medya hesaplarına yönelik operasyon düzenledi. Bu suçlara karıştığı belirlenen binin üzerinde siteye ve 36 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

İHA
İzmir jandarmasından sanal devriye

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım - 28 Aralık tarihleri arasında yürütülen sanal devriye faaliyetleri sonucu yasa dışı bahis, müstehcen içerik ve terör propagandası yapan site ve sosyal medya hesaplarını belirledi. Yapılan çalışmalarda, 731 yasa dışı bahis, 213 müstehcen içerikli ve PKK/YPG, DEAŞ, FETÖ/PDY ve sol terör örgütleri propagandası yaptığı tespit edilen 37 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Oltalama sitesi olduğu belirlenen 64 site, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilerek erişim engeli sağlandı.

Öte yandan, dezenformasyon ve provokatif paylaşımlar kapsamında PKK/YPG terör örgütü propagandası yapan sosyal medya hesaplarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 36 sosyal medya hesabı tespit edildi.

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