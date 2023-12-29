İzmir’de kuryenin öldüğü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kadın motokuryenin vefat ettiği kazada motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı.
Kuryenin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan Murat G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bornova viyadüğünde 27 Aralık Çarşamba günü Zeynep Demir yönetimindeki motosikletin aynı yönde giden Murat G. idaresindeki otomobille çarpışması sonucu, motosikletten düşerek yaralanan Demir, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.