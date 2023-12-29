  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de kuryenin öldüğü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı

İzmir'de kuryenin öldüğü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde kadın motokuryenin vefat ettiği kazada motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

AA
İzmir’de kuryenin öldüğü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde kadın motokuryenin vefat ettiği kazada motosiklete çarpan otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Kuryenin öldüğü kazanın ardından gözaltına alınan Murat G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Murat G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bornova viyadüğünde 27 Aralık Çarşamba günü Zeynep Demir yönetimindeki motosikletin aynı yönde giden Murat G. idaresindeki otomobille çarpışması sonucu, motosikletten düşerek yaralanan Demir, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA