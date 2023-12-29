İzmir’de TIR ile kamyonet çarpıştı, 1 kişi öldü

Kemalpaşa'dan İzmir istikametine giden H.A. idaresindeki 42 AIH 435 plakalı TIR, Kuyucak Kavşağı'ndan dönüş yapmak isteyen İbrahim A. idaresindeki 35 KNJ 50 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, beton bariyerlere ve fabrika duvarına çarptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

TIR şoförü H.A. gözaltına alındı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR, ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ: 2 YARALI

Tire ilçesinde ise, iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Okşan P. yönetimindeki 34 GDS 678 plakalı otomobil, Tire'den Selçuk istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen Kübra A. idaresindeki 35 AZG 647 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüler itfaiye ekiplerinin yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.