Menemen’de Asarlık’a dev hizmet

İzmir Menemen'de uzun yıllar ihmal edilen Asarlık mahallesi, Başkan Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi tarafından yeniden hayat buluyor. Aile sağlığı merkezi, gençlik merkezi, açık ve kapalı yüzme havuzu inşaatlarının sürdüğü bölgenin can damarı olan Turgut Özal Bulvarı'nda da asfalt, kaldırım, refüj ve peyzaj çalışması yapılıyor. Memenen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bizim için Menemen'in her yeri evimiz gibi. Hiçbir bölgeyi diğerinden ayırmıyor, geride bırakmıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız, hep söylediğim gibi fragman... Asıl filme Mart'tan sonra başlayarak, her bir bölgesiyle Menemen'in yükselişini ve ilerleyişini herkese göstereceğiz" diye konuştu.