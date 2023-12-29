Polisten şapka sürprizi

İzmir'de Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki küçük Çağatay'ın sosyal medyadan polis şapkası istediğini gören İzmir polisi, hastaneye giderek kendisine sürpriz yaptı. Polis şapkasıyla poz veren küçük Çağatay, aldığı hediyelerle de mutlu oldu.

HEPSİ MUTLU OLDU

Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde tedavi gören 3 yaşındaki Çağatay Çetin'in, sosyal medyada paylaşılan bir videosunda yılbaşı hediyesi olarak polis şapkası istediği görüntüler yayınlandı. Küçük Çağatay'ın videosunu gören İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ise kendisine sürpriz yapmak istedi. Şube Müdürü Gülsüm Gültepe ve şube personeli, hastaneye giderek Çağatay Çetin'i ziyaret etti. Çok istediği polis şapkası ve hediyelerle Çağatay'ı ve kendisi gibi tedavi gören arkadaşlarını mutlu eden polis ekiplerine, hastane personeli ve hasta yakınları teşekkür etti.