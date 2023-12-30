Bir mesajla öğrenciler ortada kaldı

Ankara merkezli kurulan, Eskişehir ve İzmir'de de şubeleri bulunan Yusuf Öncebe Ankara Odtülüler Eğitim Kurumları'nın 'Konak Özel Alsancak Odtülüler Kişisel Gelişim Kursu' isimli İzmir Şubesi, iddiaya göre eğitim ve öğretimin bitirilmesi kararı aldı. Öğrenci velilerine cep telefonu ile gönderilen mesajda, "İzmir şubemizde yönetici kadromuzdan kaynaklanan olumsuz durumlar nedeniyle eğitim- öğretimin bitirilmesi kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin kurumdan ayrılış işlemleri yılbaşı itibariyle ivedilikle yapılacaktır. Hesaplamaların yapılması ve senetlerin iade süreci Ankara Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından yapılıp siz velilerimize bildirilecektir" denildi.

50 BİN LİRA ÖDEMİŞLERDİ

Gelen mesajı görünce şaşkına dönen öğrenci ve veliler, kişisel gelişim kursunun bulunduğu binaya giderek yaşananları anlamaya çalıştı. Eğitim kurumunun kapısının kilitli olduğunu, telefonla ulaşmaya çalıştıkları yöneticilerin de kendileri ile ilgilenmediğini belirten veliler, çocuklarının sınavlara 5 ay kala ortada bırakılmasına tepki gösterdi. Velilerden bazıları, kurumun eğitime ara verme gerekçesi olarak idarecilerle öğretmenler arasındaki sorunlar nedeni ile öğretmenlerin toplu olarak iş bırakmasından kaynaklandığını duyduklarını söyledi. Veliler eğitim kurumunun kayıtta LGS'ye hazırlanan öğrenciler için ortalama 40 bin, YKS'ye hazırlananlar içinse ortalama 50 bin lira ödeme aldıklarını sözlerine ekledi.

GEREKÇE GÖSTERMEDİLER

VELİ Zafer Ergül, Eylül ayında kurs merkezine kayıt yaptırdıklarını, bu kursa çocuklarını yazdırmadan önce çok araştırdıklarını ancak şu an hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade etti. Ergül, "Hiçbir gerekçe göstermeden dershaneyi kapattılar. Öğretmenlerin sözleşmesini feshettiler ve bize açıklama yapmadılar. Burada öğrencilerin geleceği önemli. Bu kurumdan hukuki olarak şikayetçiyim ve sonuna kadar gideceğim. Benim evladıma mağduriyet yaşattılar" dedi. Zafer Gökmen de, "Sınavlara 5 ay kala bu yapılacak iş mi? Parasında değiliz ama bu çocukların geleceği ne olacak? Çocuklarımızın psikolojisi ne olacak?" diye konuştu.

'EĞİTİME DEVAM EDECEĞİZ' DEMİŞLERDİ

LİSEDEN mezun olduktan sonra üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan Emrullah Vatan, "Yanlış anlaşılmadan dolayı 1 öğretmenimiz işten çıkarıldı. Diğer öğretmenlerin de bundan kaynaklı istifaya zorlandıklarını söylediler. Resmen idareciler ile öğretmenler arasındaki anlaşmazlığın kurbanı olduk" dedi.LGS öğrencisi velisi Dilek Koç ise, "Yöneticiler, yeni kadro oluşturduklarını söylediler. 'Eski öğretmenlerle değil, yeni kadro ile çalışacağız. 1 öğrenci kalsa bile biz eğitime devam ederiz' dediler. Ama bugün geldiğimizde kurs merkezinin kapısının kilitli olduğunu gördük" diye konuştu.