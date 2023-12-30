İYİ Parti İzmir’de büyük restleşme

İPLER TAMAMEN KOPTU

İSTİFALARIN art arda yaşandığı İYİ Parti'de İzmir İl Teşkilatı da fena karıştı. Partinin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Ümit Özlale ile İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu arasında yaşanan gerilim, il binasında yaşanan son restleşmede iplerin kopmasıyla son buldu. Özlale, İl Başkanı Bezircilioğlu ve ekibini adaylık çalışmalarına destek vermemekle suçladı.

ANKARA'YA GİTTİ

EYLÜL'DEN bu yana il yönetimi yüzünden yeterli mesafe alamadıklarını kaydeden Özlale, "İlk aday açıklayan partiydik. Bu avantajı iyi değerlendirmeliydik" dedi. Bezircilioğlu'nun kendisine bilgi verilmeden hareket edildiğini dile getirmesi üzerine Özlale, bu yönetim ile çalışamayacağını söyleyerek Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek için Ankara'ya gitti.