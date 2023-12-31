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İzmir'de şaşkına çeviren görüntü: Kızlar bir anda tekmeleye başladı

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir mahallede, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeleyerek kırması sosyal medyada tepki çekti.

İHA
İzmir’de şaşkına çeviren görüntü: Kızlar bir anda tekmeleye başladı

İzmir'in Bornova ilçesinde 2 genç kızın kaldırımdaki ağacı tekmeledikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Tuna Mahallesi'nde meydana geldi. 2 genç kız, yanına gittikleri kaldırımdaki ağacı tekmelemeye başladı. Zaman zaman çevreyi de kolaçan eden kızlar, defalarca ağacı tekmelemeye devam etti. Yoldan geçen vatandaşa da aldırış etmeyerek tekmeledikleri ağacı kıran genç kızlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayda alındı.

Öte yandan, sosyal medya sayfalarında paylaşılan görüntüyü izleyen çok sayıda kullanıcıdan genç kızlara tepki yağdı.

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