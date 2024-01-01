Tire Gölet’te çöp ayıbı

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İzmir Tire'nin, gözde dinlence ve gezi alanlarından biri olan gölette 'çöp' ayıbı yaşanıyor. Göledin, etrafını çevreleyen loca şeklindeki oturma alanlarını kirletip, pis bırakan magandalara vatandaşlardan tepki yağdı. Çevreyi duyarsızca kirletmenin mazeretinin olmadığını belirten vatandaşlar, "Buradaki görevliler mesire alanını her an için temiz tutmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Buna rağmen görgü kurallarından nasiplerini almamış magandalar yiyip, içtikten sonra sanki restorandan kalkmışçasına oturma kabinleri pislik içinde bırakıp gidiyor. Kendilerinden sonra o oturma alanlarını kullanacakları hiç düşünmüyorlar. Çevreyi böylesine kirletenlere saygısızlar kameralarla tespit edilip, para cezası uygulanmalı" şeklinde konuştu.