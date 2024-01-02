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Haberler İzmir Bursalı sözünü tuttu Sema aracına kavuştu

Bursalı sözünü tuttu Sema aracına kavuştu

İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Balçova’da yaşayan serebral palsili Sema Yılmazgil’ün akülü tekerlekli sandalyesinin bozulduğunu öğrendi. Devreye giren Bursalı, gazeteci Müge Anlı ile birlikte Sema’nın yeni aracına kavuşmasını sağladı.

HABER MERKEZİ
Bursalı sözünü tuttu Sema aracına kavuştu

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan serebral palsili Sema Yılmazgil, bozulan akülü tekerlekli sandalyesi için AK Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Bizkevelci'den yardım istedi. Bizkevelci'nin konuyu İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'ya iletmesinden kısa bir süre sonra Yılmazgil yeni aracına kavuştu.

'MÜGE ANLI VE DOSTLARI'

Şebnem Bursalı, "Balçova İlçe Başkanımız Oğuzhan Bey durumu bana aktardığında ilk olarak Sema ile görüntülü konuşma yaptık. Onun tüm engellere rağmen hayata tutunuşu, azmi ve yaşama sevinci beni çok etkiledi. Kullandığı tekerlekli sandalyesinin bozulması nedeniyle zorluk yaşadığını söyledi. Bir akülü araç talebinde bulundu. Bu talebi sevgili dostum, usta gazeteci Müge Anlı ile paylaştım. Sağ olsun bizi de Sema'yı da kırmadı. Sema'ya bir hafta içinde göndereceğimizin sözünü vermiştik. Ancak aracın temininde yaşanan gecikme nedeniyle sözümüzü birkaç gün gecikmeli de olsa yerine getirdik. O'nun mutluğu, gözlerindeki ışıltı bize tarifi imkansız duygular yaşattı" dedi.

'İMZALI KİTABINI ALMAYA GİDECEĞİM'

Sema'nın hikayesinden çok etkilendiğini dile getiren Bursalı, ilk fırsatta kendisini ziyaret edeceğini de belirterek şöyle konuştu: "Sema'nın hikayesini daha önceden biliyordum. Ama kendisiyle hiç karşılaşmamıştık. Bu olay vesilesiyle iki defa görüntülü konuşma gerçekleştirdik. Akülü aracına kavuştuktan sonra Oğuzhan Başkan bizi bir kez daha görüştürdü. Onu ziyaret edeceğime söz verdim. Ayrıca yazdığı "Sevginin Gücü" isimli kitabını da kendisine imzalatacağım. Bu ziyareti de en kısa zamanda gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

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