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Haberler İzmir Yılbaşı için İzmir'e tatile geldi, 5'inci kattan aşağıya düştü

Yılbaşı için İzmir'e tatile geldi, 5'inci kattan aşağıya düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'e yılbaşı tatili için yurt dışından gelen 32 yaşındaki Muammer Ç., iddiaya göre sigara içmek için çıktığı balkondan dengesini kaybetmesi sonucu 5'inci kattan düştü. Düşmenin etkisiyle önce bir tenteye çarpan daha sonra da bir iş yerinin tabelasına çarparak yola savrulan Muammer Ç. hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yılbaşı için İzmir’e tatile geldi, 5’inci kattan aşağıya düştü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Konak ilçesindeki Şehit Kemal Keser Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, yurt dışından yılbaşı için tatile gelen Muammer Ç., 5 katlı apartmanın 5'inci katında sigara içmek için balkona çıktı. Muammer Ç., burada belirlenemeyen nedenle dengesini kaybetti. 5'inci kattan aşağıya düşen Muammer Ç., önce zemin katta bulunan tenteye daha sonra da bir iş yerinin tabelasına çarparak yola savruldu.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Muammer Ç.'yi ambulansa alarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Muammer Ç.'nin vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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