Destek fiyaskosu

'SOYER YENİDEN ADAY OLSUN'

CHP'DE İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı konusundaki belirsizlik devam ederken partinin yarınki PM toplantısında da konunun gündeme gelmeyeceği ortaya çıktı. Yeniden adaylığı tartışılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili önceki gün yeni bir fiyasko yaşandı. Kentte bulunan birçok sivil toplum kuruluşu ve bileşenleri, Soyer'in yaklaşan yerel seçimde yeniden aday gösterilmesi için Konak'taki Egemenlik Binası önünde basın açıklaması yaptı.

İTHAL ADAY TARTIŞMASINA TEPKİ

AÇIKLAMADA Soyer'e, 41 dernek ve sivil toplum örgütünün destek verdiği belirtilirken, alandaki katılımcı sayısının 41 kişiyi bile bulmadığı gözlerden kaçmadı. STK'lar adına konuşma yapan Sevinç Yıldız Güzlük, son dönemde özellikle ithal aday konusunun çok tartışıldığını belirterek, "Sivil toplum yöneticileri olarak bu süreçte Türkiye'nin faklı kentlerinden İzmir'e gönderilmeye çalışılan ithal adayları, halkımıza hakaret olarak görüyoruz" dedi.

PARTİ MECLİSİ GÜNDEMİNDE YOK

YEREL seçim hazırlıkları kapsamında CHP'de bugüne kadar 351 belediye başkan adayı açıklandı. Yarın Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak Parti Meclisi sonrasında yaklaşık 150 aday daha belirlenmiş olacak. Ancak İzmir adayının açıklanması henüz beklenmiyor