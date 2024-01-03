Toplam 14 diploması var! İzmirli öğretmenin gözü dünya rekorunda...

İzmirli öğretmen ve avukat 68 yaşındaki Ferda Sarıyer; ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 14 diplomaya sahip. "Okumak benim için yemek yemek, su içmek gibi" diyen Sarıyer'in sıradaki hedefi, diplomasını 17'ye tamamlayıp dünya rekorunu elde etmek. İzmir'de 68 yaşındaki Ferda Sarıyer, çevresinde okuma aşkıyla tanınıyor. Fransızca öğretmenliğinin yanı sıra okul idareciliği ve Milli Eğitim şube müdürlükleri görevlerinde bulunan Sarıyer, öğretmenlik yaparken bir yandan da hukuk fakültesini bitirdi. Emekli olduktan sonra ise avukatlık mesleğine adım atan Sarıyer, hayatı boyunca; ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere 14 bölümü bitirdi. Okumaya devam etmezse rahatsız olacağını ve okumanın kendisini zinde tuttuğunu ifade eden Sarıyer, bir sonraki eğitim hedefinin tarım üzerine bir bölüm okumak olduğunu, ömrü yetene kadar okumaya devam edeceğini söyledi.