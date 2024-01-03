Toplam 14 diploması var! İzmirli öğretmenin gözü dünya rekorunda...

"OKUDUĞUM BÖLÜMLERİ SIRALARKEN KARIŞTIRIYORUM"



Eğitim hayatının nasıl başladığını anlatan Sarıyer, "İlk olarak Fransızca öğretmenliği yaparak göreve başladım. Öğretmenliğe başladıktan sonra 12 yıl müdürlük yaptım. Ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesine başladım. Mezun olduğum dönemlerde ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atandım. Kamu Yönetimi, Halkla ilişkiler, Yerel Yönetimler, Medya ve İletişim, Turizm, Emlak Yönetimi, Sosyal Hizmetler bölümleri olmak üzere toplamda 14 bölüm bitirdim. Şu anda üç ayrı üniversitede öğrenciliğim devam ediyor. Bazen okuduğum bölümleri sıralarken karıştırıyorum. 72 yaşında İtalyan bir kişi 15 üniversite mezunu olarak dünya rekorunu elinde tutuyor. Haziran ayında okuduğum bölümden mezun olup rekoru kıracağım. Dünya rekoruyla kafa kafaya geleceğim" dedi.



"HOBİ OLARAK GÖRÜYORUM"



Çevresindekilerin kendisine verdiği tepkiden de bahseden Ferda Sarıyer, "'Hiç işin yok mu? Zaten belli bir yaşa gelmişsin, üniversite okumak isteyen öğrencilerin önüne geçiyorsun' gibi tepkiler alıyorum. Kimileri de bunu bir hastalık olarak görüyor. 'Ferda hocanın bir hastalığı var, o da üniversite bitirmek' diyorlar. Ben bunu bir hobi olarak görüyorum. İş hayatım sürerken okumaya vakit buluyorum. Okumak benim için yemek yemek, su içmek gibi. Hedefe ulaşıncaya kadar mücadeleye devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.

