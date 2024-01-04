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Haberler İzmir Gazeteci Çarboğa hayatını kaybetti

Gazeteci Çarboğa hayatını kaybetti

NADİR UYSAL
Gazeteci Çarboğa hayatını kaybetti
İzmirli duayen gazeteci Erdal Çarboğa hayatını kaybetti. 2007-2018 yılları arasında Yeni Asır Bakırçay Bölge Şefi olarak görev yapan Çarboğa (69), bir süredir tedavi görüyordu. Yılbaşından kısa süre önce hastaneden taburcu olan Çarboğa önceki gece aniden rahatsızlandı. Sağlık durumu kötüleşen gazeteci, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 1996'da, Yeni Asır Gazetesi'nde spor muhabiri olarak mesleğine başlayan Çarboğa, toplumda ses getiren özel haberleri ile başta İzmir Gazeteciler Cemiyeti olmak üzere birçok kurumun açtığı yarışmalarda çok sayıda ödülün sahibi oldu. Çarboğa, Aliağa Kabristanı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
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