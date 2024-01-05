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Haberler İzmir Çivili sopa cinayeti gizemini koruyor

Çivili sopa cinayeti gizemini koruyor

İzmir’de unutulmayan ve bir türlü çözüme kavuşturulamayan ‘çivili sopa’ cinayeti hala gizemini koruyor. İzmir’in Selçuk ilçesinde 5 Aralık 2018 tarihinde market işleten ve işyerlerinde çivili sopa ile öldürülen Hasan Hüseyin Özkan ile eşi Şenay Özkan'ın cinayetinde sır perdesi aralanmadı

FATİH ŞENDİL
Çivili sopa cinayeti gizemini koruyor

İzmir'de çalıştığı işyerinde çivili sopayla öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ile eşi Şenay Özkan'ın (54) failleri hala bulunamadı. Öldürüldüklerinde kasada yüklü miktarda para hala olduğu için soygun amaçlı bir cinayet olmadığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Özkan çiftinin kızları Begüm ve Ayser Özkan ise katilin ya da katillerin bulunmasını ve bir an önce adalete teslim edilmesini istiyor.

MÜŞTERİ BULDU

İzmir Selçuk'ta işlenen cinayet, markete alışveriş için gelen bir müşterinin cesetleri görüp jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren katil ya da katillerin, marketten bir şey almadıkları hırsızlık amacı ile işlenen bir cinayet olmadığı kesinlik kazanmıştı. Olayla ilgili olarak şu ana kadar yapılan incelemelerden herhangi bir sonuç elde edilemedi. Çiftin kızları Ayser ve Begüm Özkan, cinayetin faili olarak komşuları M.K.Ö.'yü işaret etmişti.

HERKES TEDİRGİN

Öldürülen çiftin, otopsi raporuna göre çivi ya da vida gibi bir aletle kafalarına biriki darbe vurularak öldürüldükleri kesinlik kazanmıştı. Şimdiye kadar 500'den fazla kişinin bilgisine ve ifadesine başvuruldu.

Cinayet zanlısının hala bulunamaması ise bölgedeki vatandaşları tedirgin ediyor. Vatandaşlar, "Bu kadar basit olmamalı, bu cani ya da caniler bir an önce yakalanmalı. Bizler korkuyoruz" dedi. Kızları Begüm ve Ayser Özkan'ın, cinayetten sonra İzmir'e bir daha gelmedikleri ileri sürüldü.

PROGRAMA DA ÇIKMIŞLARDI

ATV'NİN reyting rekorları kıran programı Müge Anlı'ya da bir dönem çıkan Özkan çiftinin kızları ve komşuları, tarihi eser kaçakçılığı konusunu da işlemiş ancak buradan da bir sonuca ulaşılamamıştı. 5 yıldır gizemini koruyan cinayetle ilgili yeni bir delil, davanın seyrini değiştirecek bir gelişme bekleniyor

YARIN: 'DERİN DONDURUCU' CİNAYETİ

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