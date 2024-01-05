İzmir Adliyesi’ne yönelik saldırıda şehit olan Fethi Sekin ve Musa Can’a duygusal anma

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de düzenlenen hain terör saldırısında teröristlerle çatışarak şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye görevlisi Musa Can, İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "40 yıldan bu yana bölücü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz" dedi.

PKK'lı teröristlerin 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırısını tek başına engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda isabet eden kurşun nedeniyle şehit olan mübaşir Musa Can, İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Törene Fethi Sekin ve Musa Can'ın aileleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve emniyet mensupları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, barkovizyon gösterisi gösterildi. Ardından İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından şehitler için dua okundu.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ SÜRECEK"

Terörün insanlık suçu ve yaşam hakkının düşmanı olduğuna değinen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Öncelikle şehit polisimiz Fethi Sekin ve mübaşirimiz Musa Can'ı rahmetle, minnetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Onlar en yüksek mertebeye ulaştılar. İnşallah onların emanetine sahip çıkabilme mücadelesini milletçe hep beraber vermenin gayreti içerisinde olacağız. Şehit Fethi Sekin bir trafik polisi. Trafik polisi olarak adliyenin önünde görev yaparken o tehlikeyi fark edip İzmir Adliyesi'nde bir bombalı eylem yapma girişimini fark edip hemen canı pahasına oradaki teröristleri etkisiz hale getirmek için yaptığı mücadele içerisinde şehit oldu. Kahramanca mücadele etti. Trafik polislerinin aslında terörle mücadele noktasında böyle bir çalışması olmamasına rağmen o hemen silahına sarıldı. Kahramanca mücadelesini yaparak büyük bir faciayı, büyük bir terör eyleminin önlemiş oldu. Musa Can abimiz burada görev başındayken hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu. Allah rahmet eylesin. Terörle mücadelemiz kesintisiz sürecek. 40 yıldan bu yana bölücü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Terörün her çeşidiyle mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden, kararlılığımızdan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Terör insanlık suçudur. Terör yaşam hakkının düşmanıdır" dedi.

"YİĞİTÇE MÜCADELE ETTİLER"

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel de, "2017 yılı 5 Ocak Perşembe günü İzmir Adliyesi'ne kanlı bir eylem yapmak için gelen bölücü terör örgütü mensuplarına, kahraman silah arkadaşlarımız ve şehidimiz Fethi Sekin canlarını vatan uğruna hiçe sayarak yiğitçe müdahale etmişlerdir. Yiğitçe mücadele ederek şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşımız, şehidimiz, polis memuru Fethi Sekin'i ve mübaşir Musa Can'ı rahmet ve şükranla anıyoruz. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

İzmir'deki hain planı canı pahasına engelleyen kahraman: Fethi Sekin

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun ise, "İsmi ne olursa olsun ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin hepsi aynı merkezden yönetilmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra milletimiz tarafından darbeciler hüsrana uğratılınca yargımız çok hızlı hareket ederek gayretli bir şekilde hakkaniyetli ve adaletli soruşturmalar başladı. 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 6 ay sonra İzmir Adliyesi, terör örgütü tarafından hedef alındı. Bu terör saldırısındaki amaç terörle mücadelede başta hakim, savcılar olmak üzere bütün kamu çalışanlarına gözdağı vermekti. Fethi Sekin ve Musa Can'ı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Törene katılanların, İzmir Adliyesi önünde bulunan Şehit Polis Memuru Fethi Sekin'in anıtına karanfil bırakmasıyla anma programı son buldu.