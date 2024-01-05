Titan Kenan’dan 16 bin kişiye vurgun

Titan Saadet Zinciri'ni kuran ve binlerce kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu, yaptığı vurgunla tarihe geçti. 20 yıl önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme gelen Titan Kenan, 16 bin kişiyi dolandırmaktan cezaevine girdi. Bir katılım ücreti karşılığında üyelerine kısa vadede son derece yüksek kâr oranları sunan Titan Saadet Zinciri, katılımcılarına zincire dahil ettikleri her yeni üye için de belirli miktarda prim ödemeleri de vaat etmiştir.

KENAN Şeranoğlu hapishanede yatarken midesine kelepçe taktırmış, 140 kilo girdiği hapishaneden 70 kilo çıkmıştı.

Her yeni üye tarafından ödenen katılım ücreti, bahseldilen kısa vadeli ve yüksek kâr oranlı kazanç olarak daha önceki üyeleri ödenerek "zincir" ayakta tutulmuştur. Organizasyon ilk olarak 1997 yılında, Titan Saadet Zinciri'nin yöneticisi Kenan Şeranoğlu'nun 31. yaş günü dolayısıyla İzmir Hilton Oteli'nde verdiği partinin ardından, Şeranoğlu'nun medya imajı, gösterişli yaşam tarzı ve aşırı lüks harcamalarıyla nedeniyle Türk medyasında yer almıştır.

AĞIR PARA CEZASI

Üyelerin şikâyeti üzerine açılan davalar ve sürdürülen soruşturmalar sonucunda, çeşitli etkinliklerde toplanan 385,700 Alman Mark'ı Polger Cens adlı şahıs tarafından yurtdışına çıkarılırken İzmir Atatürk Havalimanı'nda ele geçirilmişti. Ardından görülen dava kararları doğrultusunda Kenan Şeranoğlu 25 yıl 10 ay hapis ve 22 milyar 798 milyon 311 bin 569 lira ağır para cezasına çarptırıldı. İzmir yetkilisi Ahmet Hakan Baz ise 25 yıl 10 ay hapis ve 22 milyar 234 milyon 626 bin 798 lira ağır para cezasına çarptırıldı.

DEVLET KAPATTI

Mahkûm edilenler arasında Kenan Şeranoğlu'nun babası Sistem Müdürü Fevzi Barbaros Şeranoğlu, Baz DATA yetkilisi Levent Gülal, Sistem Müdür Yardımcısı Serdar Güldal, Alman uyruklu Rene Emil Herbert Patric ve Alman uyruklu Thorsten Röcker de bulunuyordu. Bütün bunlar dikkate alındığında organizasyon 1998 yılında devlet müdahalesiyle kapatılmıştır. Öte yandan zincirin kurucularının tamamı, Rahşan affı olarak da bilinen "şartla salıverme ve cezaların ertelenmesine" ilişkin yasadan yararlanarak Şubat 2008'de Eskişehir Cezaevi'nden tahliye oldu.

BAMBAŞKA BİRİ OLDU

KENAN Şeranoğlu hapishanede yatarken 'Kilolarım yüzünden sağlığım tehdit altında' diyerek midesine kelepçe taktırmıştı. 140 kilo girdiği hapishaneden 70 kilo çıkmıştı. Hatta saç bile ektirdi. "Suçsuz olduğum halde 10 yıl hapis yattım" diyen Kenan Şeranoğlu yeniden piyasaya girdi ve 'Jeunesse Global' adında bir piramit pazarlama sistemi kurdu. Burada da krem üzerinden paralar alınıyor ve hepsi doğrudan ürüne gitmiş oluyor.

YARIN: ÖRTÜLÜ ÖDENEK DOLANDIRICISI SELÇUK PARSADAN