İzmir jandarmasından kumar baskını

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaka Mahallesi'nde bulunan bir umuma açık işletmede tombala oynama yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit etti. Belirlenen adrese dün yapılan operasyonda, kumar oynarken yakalanan 41 kişiye toplam 263 bin 425 TL idari para cezası uygulandı.

İşletme mühürlenerek kumar oynamak için kullanılan materyallere el konulurken, şüpheli Ö.E., hakkında "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak, "Mühür bozma" suçundan adli işlem yapıldığı ve şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, yapılan sorgulamalarda hırsızlık suçundan arandığı belirlenen S.S., isimli şahıs da ekiplerce yakalandı.