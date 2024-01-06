İzmir’de vahşet! Derin dondurucudan ceset parçaları çıktı

İZMİR'DE yaşayan Saparmuat Hallyev, Türkmenistan uyruklu sevgilisi ile iki kızını ve damadı öldürüp keseni cesetlerini evdeki derin dondurucuya ve buzdolabına koydu. Olay Bayraklı ilçesinde haziran ayında meydana geldi. İlk olarak evde uyuyan Lacyn Keldiyarova'yı, sonra damadı Ruslan Kerimova'yı, Leyla Keldiyarova'yı ve son olarak da anne Gülkamar Hanymova'yı öldürüp parçalara ayırdı. 'İnsan kasabı' olarak anılan katil, cesetleri derin dondurucuya ve buzdolabına koydu.

YENİ ASIR ULAŞMIŞTI

KİMLİKLERİ ve resimlerini ilk kez Yeni Asır'ın duyurduğu cinayet, kan dondurmuştu. Saparmuat Hallyev, sevgilisinin kendisini aldattığı için öldürdüğünü ve kanıtının olmadığını, sadece şüphelendiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan sevgilisi Gülkamar Hanymova'nın kökünü kazımayı hedeflediği ve pişman olmadığını söylediği de ileri sürüldü.

SEVGİLİSİNİN cesedini banyoda bırakan cani katil öldürdüğü kişilere ait cep telefonlarını toplayıp, Konak ilçesinde bir telefoncuya sattı. Ardından ise o para ile derin dondurucu alıp vahşet evine geri döndü. Nakliye ile gelen derin dondurucu evin girişinde bıraktıran Saparmuat Hallyev, anne ile iki kızını derin dondurucu içine, Ruslan Kerimova'yı ise buzdolabına koyup evden ayrıldı. Katil zanlısı, Çeşme'ye otobüsle gelip, kaldığı baraka içinde yaşamaya devam etti. Tutuklanan Hallyev'in pişman olmadığını söylediği öğrenildi.

YARIN SEVGİLİ CİNAYETİ: DİRİ DİRİ YAKTI