Tunç: Terör yaşam hakkının düşmanıdır

TERÖR örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda, facianın önüne geçilmesi için canını siper eden ve çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can, saldırının 7'nci yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. İzmir Adliyesi'ndeki törene Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da katıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, törende yaptığı konuşmada, şehitlerin 7 yıl önce kahramanca, İzmir Adliyesi'nde çalışanları bombalı eylemle şehit etmek için gelen teröristlerle, mücadele ederken, kendi hayatlarını feda ettiklerini söyledi.

OLAYI anlatan Bakan Tunç, "Fethi Sekin, trafik polisi olarak adliyenin önünde görev yaparken Adliyesi'nde bombalı eylem girişimini fark edip, hemen canı pahasına teröristleri etkisiz hale getirmek için yaptığı mücadele sırasında şehit oldu. Böylelikle adliye personellerimizin kurtulmasına vesile oldu. Kahramanca mücadele etti. Trafik polislerinin terörle mücadele konusunda böyle bir çalışması olmamasına rağmen silahına sarıldı, kahramanca mücadelesini yaparak terör eylemini önlemiş oldu.

Musa Can ise görevi başında hain kurşunlara maruz kalarak şehit oldu. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

'HAİNLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'

BAKAN Tunç, terörle mücadelenin kesintisiz devam edeceğini belirterek, 40 yıldan bu yana mücadeleyi sürdürdüklerini de ifade etti. Tunç, "Bu ülkenin huzurunu, kardeşliğini, birlik, beraberliğini bozmayı hedef alan, ülkemizin bölünmesini isteyen hain terör örgütleriyle mücadelemizden taviz vermeyeceğiz. Terör insanlık suçudur, terör yaşam hakkının düşmanıdır. Ülkemiz ve bölgemiz üzerinde hain emeller besleyenler, Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak isteyen hainlere ve onların maşalarını tutan küresel güçlere hiçbir zaman fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz" diye konuştu.

AK PARTİLİ ÇANKIRI'DAN MESAJ

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da polis memuru Fethi Sekin ve Musa Can'ı şehadetlerinin 7'nci yıl dönümünde unutmadı. Çankırı mesajında, "Fethi Sekin cesareti, bugün inlerinde öldürülenlerin kabusu olmaya devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün havada, karada, denizde her yerde akıllarınca sınırlar çizenlerin üzerini çizmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.