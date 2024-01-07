Buz Pateni Yarışması İzmir’de yapılacak

İzmir Aşık Veysel Buz Sporları Salonu, Ocak ayı içinde ulusal düzeydeki Türkiye Buz Pateni Federasyonu Artistik Buz Pateni 2. Bölge Yarışması ve uluslararası kategorideki Artistik Buz Pateni Ephesus Cup Yarışması'na ev sahipliği yapacak. Aşık Veysel Buz Sporları Salonu Ocak ayı içinde iki organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12-13-14 Ocak tarihlerinde yapılacak turnuvada 26 sporcu piste çıkacak. 22-28 Ocak tarihlerinde de Artistik Buz Pateni Ephesus Cup Yarışması olacak. Organizasyona 30 ülkeden 280 sporcu, 70 antrenör, 55 idareci, 25 hakem katılacak.