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Haberler İzmir İzmir'de sır ölüm! Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

İzmir'de sır ölüm! Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan ve Mimarlık Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olan 25 yaşındaki Gökçe Bebeci, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan Bebeci'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA
İzmir’de sır ölüm! Üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den (25) bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve genç kızı hareketsiz bir halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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