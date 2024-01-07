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İzmir’e fırtına ve sağanak uyarısı

HABER MERKEZİ
İzmir’e fırtına ve sağanak uyarısı
İzmir'de Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre bugün sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı havanın etkisi görülecek. Sahil bandında ise fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye çıkabileceği kaydedildi. Bahar tadında geçen haftanın son gününe İzmirliler sağanak ve fırtına ile girecek. Yağışlar bugün sabah erken saatlerden itibaren kent genelinde etkili olacak. Öğle saatlerinde ise yağışlar lokal düzeyde olacak. Yağışlı havanın etkisi altına girilirken öte yandan etkisini arttıracak rüzgarın özellikle kıyı bandında hayatı olumsuz etkileyebileceği aktarıldı. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağını bildirildi.
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