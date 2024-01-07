Sevgilisine cehennemi yaşattı

İzmir'de işlenen unutulmaz cinayetler Fatih Şendil araştırdı yazdı

İzmir Bayraklı'da bir barda çıkan yangında Mustafa Bendeş ve Mehmet Naci Sözüner feci şekilde can verdi. Yangın, 20 Eylül günü sabah saat 07.00 sıralarında yaşandı. Olaydan 19 gün sonra karakola giden 36 yaşındaki Esra Başkaya, yanarak can veren Mustafa Bendeş'in sevgilisi olduğunu, sürekli kavga ettiklerini ve olay günü ise yine tartıştıklarını açıkladı. Başkaya, cinayeti itiraf etti. Yangını görenler ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, emekli öğeretmen Mehmet Naci Sözüner'in öldüğünü tespit etti.

Vücudunda yanıklar olan Mustafa Bendeş ise 3. derece yanıkla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Fakat Bendeş yapılan müdahelelere rağmen kurtarılamadı. İfadesi alınan Esra Başkaya soğukkanlılıkla barı nasıl ateşe verdiğini anlattı: "Sevgilim Mustafa Bendeş'in evinde ve barında zaman zaman kalıyoruz. Uyuşturucu ve alkol etkisindeyken sürekli kavga ediyorduk. Yangından birkaç gün önce yine kavga ettik ve onu terk ettim. Sonra telefonumu almak için Mustafa Bendeş'in yanına gittim. Arkadaşları ile içki içiyordu ve onların keyfinin bitmesini bekledim. Bu arada ben de alkol içmeye devam ettim. Sabaha karşı Mustafa ile aramızda tartışma çıktı. Mustafa içkinin de etkisiyle küfür edip bana şişe fırlattı. Ben de o sinirle dışarı çıkıp çakmak ile bez tutuşturup, bar penceresinden içeri attım. Ardından da bar karşısına geçip bir süre bekledim. Yangında alevlerin yükselmesi ile birlikte yangının tamamen çıktığını görünce olay yerinden kaçtım."