Anne-kızın ölüm kaderi

İzmir'de Buca'nın Şirinyer semtinde, 9 Nisan 2016 tarihinde Rüya Polat, tıpkı 28 yıl önce annesinin öldürüldüğü şekilde bıçaklandı. Gayrimenkul alım satım işleri yapan eşi A. Polat ise yaralama suçundan girdiği Menemen Cezaevi'nden izinli olarak çıktı. Geceyi eşiyle geçirdikten sonra yakınlarını ziyaret edip evine giden A. Polat, kapıyı çalmasına rağmen açılmadı. A. Polat, olay tarihinden 19 ay önce evlendiği eşi Rüya Polat'ın cesedini kanlar içinde buldu. Genç kadının, ağzı yastıkla kapatılarak, 28 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü saptandı.

TEDBİR KARARI ALINDI

Eşinin cesedini bulan A. Polat gözaltına alındı. Eşinin öldürülmesiyle bir ilgisinin bulunmadığını belirten A. Polat, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve tekrar cezaevine döndü. Avukat Sibel Önder ise gayrimenkul zengini genç kadının yaklaşık 20 milyonu geçen 6 dairesini satmak isteyen A.Polat'ın satışını engellemek için mahkemeye başvurup tedbir kararı aldırdı. Kocaya verilen beraat karanın bozulması için Yargıtay'a başvurduğunu belirten avukat Önder "Asıl önemli olan eve cezaevinden izinli gelen ve kapı açılmayınca çilingir yardımı ile içeri girdiğinde karısını ağzı kapalı bıçaklanarak öldürülen bir koca neden dışkısını bir poşete yapıp, balkondan aşağıya atar. Bu dışkı DNA tespiti ile ona ait olduğu belirlendi" dedi.

İDDİALARINI ÇÜRÜTTÜ

A. Polat'ın, cinayet günü olan 9 Nisan'da gittiğini ileri sürdüğü yerlerde bulunmadığı belirlendi. Yine ifadesinde olay günü arabalı vapurla Karşıyaka'ya geçtiğini ve araçtan hiç inmediğini söyleyen A. Polat'ın bu iddiasını kamera görüntüleri çürüttü. Araba vapurunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, zanlının saat 14.10'de araçtan indiğini ve elindeki poşeti denize attığını tespit etti. Polat'ın kayıp olan suç aleti bıçağı denize atmış olma ihtimali üzerine arama yapıldı. Eşini öldürdüğü iddia edilen A. Polat yargılandı. Tanıkların ifadelerini ve dosya içeriğini değerlendiren mahkeme heyeti, A. Polat hakkında, delil yetersizliğinden beraat ve tahliye kararı verdi.

HOLLANDA'DA DEHŞET

RÜYA Polat'ın annesi Fatma Dikayak'ın da yine 28 bıçak darbesiyle Hollanda'da hırsızlarca öldürüldüğü öğrenildi. İran asıllı babasının ise Rüya henüz 1 yaşındayken terk ettiği, bir daha hiç görüşmedikleri ortaya çıktı. Rüya Polat'ın yıllarca arayıp İran'da bulduğu ancak babası Barzaz Alemdari'nin görüşmeyi kabul etmediği yakınlarınca ifade edildi.