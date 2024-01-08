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Haberler İzmir Cansız bedeni evde bulunmuştu! İzmir'de üniversiteli Gökçe'nin ölümündeki sır perdesi aralandı

Cansız bedeni evde bulunmuştu! İzmir'de üniversiteli Gökçe'nin ölümündeki sır perdesi aralandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Urla ilçesinde Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi olan ve evinde cansız bedeni bulunan Gökçe Bebeci'nin ölüm nedeninin ilk belirlemelere göre kalp krizi olduğu öğrenildi. Gökçe'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

İHA
Cansız bedeni evde bulunmuştu! İzmir’de üniversiteli Gökçe’nin ölümündeki sır perdesi aralandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Urla ilçesinde evinde ölü bulunan Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi genç kızın, ilk belirlemelere göre kalp krizinden vefat ettiği öğrenildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Yeni Mahalle Zafer Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den (25) bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve genç kızı hareketsiz bir halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE KALP KRİZİ

Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada gerçekleşen incelemelerde, vücudunda herhangi bir darp ve cebir izi bulunmayan Bebeci'nin ilk belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybettiği değerlendirildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Gökçe Bebeci'nin cenazesi, memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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