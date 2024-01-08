Egeyi yağmur ve fırtına vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ikazının ardından kent merkezlerinde ve ilçelerde sağanak yağış ile fırtına etkili oldu. Kordon'daki bazı işyerlerinin önündeki masa, sandalye ve şemsiyeler, rüzgarın etkisiyle devrildi. Bazı bölgelerde sağanak nedeniyle yollar adeta göle döndü. İzmir'de kurulan bazı pazar yerlerinde esnaf ve vatandaşlar sağanak ile fırtına kabusunu yaşadı. Esnafa ait şemsiyeler uçtu, pazar yerlerinde su birikintileri oluştu. Öte yandan, Bornova'da bulunan bir derenin ise su seviyesinde yükseliş meydana geldi. İzmir Otogarı'nda ise yağmur ve fırtına nedeni ile bir peronun tavanı çöktü. Şans eseri can kaybının olmaması sevindirdi.

TEKNELER BATTI

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle tekneler battı, işletmelerin tenteleri zarar gördü. Yarımada'nın güney sahillerine dev dalgalar vurdu. Gümbet Koyu'nda demirli bir yelkenli, fırtınanın etkisiyle kıyıya sürüklenip karaya oturdu. Yan şekilde duran yelkenli hasar aldı. Bitez Koyu'nda bağlı amatör balıklı teknesi su aldı, bu teknelerden bazıları suya gömüldü. Teknelerin içerisindeki malzemeler sahile dağıldı.