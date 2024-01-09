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Haberler İzmir İzmir dahil 20 ilde sahte internet siteleriyle dolandırıcılık yapan 75 kişi yakalandı

İzmir dahil 20 ilde sahte internet siteleriyle dolandırıcılık yapan 75 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, İzmir dahil 20 ilde düzenlenen 'Sibergöz-12' operasyonlarında 75 dolandırıcılık şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

DHA
İzmir dahil 20 ilde sahte internet siteleriyle dolandırıcılık yapan 75 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 'Sibergöz-12' kod adlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlüklerince yürütülen operasyonlarda, İzmir'de oltalama sitesi üzerinden araç satış ilanı vererek araç bedeli, kargo bedeli gibi bahanelerle haksız kazanç sağlayan 8 şüpheli yakalandı. 'Kiralık bungalov' teması kullanarak oluşturulan oltalama sitesinden Isparta, Mersin, Konya, Samsun, Van, Adana, Osmaniye ve Batman'daki vatandaşlardan kapora bedeli, kiralama ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edilen 15 şüpheli yakalandı.

E-ticaret siteleri üzerinden 'konteyner, telefon, makine' ilanları vererek Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Mersin, Balıkesir, Kayseri, Adana, Aksaray, Gaziantep ve İzmir'deki iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora bedeli, ürün ücreti adı altında haksız kazanç sağladığı tespit edilen 39 şüpheli yakalandı. Muayene istasyonlarından araç muayene randevusu alınmasına yönelik hizmet veren, vatandaşlara vergi, trafik cezası ve benzeri ödemelerinin bulunduğu, ödeme yapılmaması halinde randevu alınamayacağını söyleyip, vergi tutarının üzerinde para talep ederek haksız kazanç sağlayan 13 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenlere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" dedi.

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