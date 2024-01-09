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Haberler İzmir İzmir'de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

İzmir'de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de uyuşturucu ticaretine geçit vermeyen Güven Timleri Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Konak ilçesinde yapılan operasyonda yakalanan şüphelinin, kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

İHA
İzmir’de cezaevi firarisi uyuşturucuyla yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine karşı yaptığı çalışmalarda bir şüphelinin yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla Konak ilçesindeki bir adrese operasyon gerçekleştirilirken adreste yapılan aramada, 221 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI

Öte yandan yapılan çalışmada gözaltına alınan İ.G.'nin 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

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