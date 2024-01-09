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Haberler İzmir İzmir’de silah tacirine operasyon! Uçaksavar mühimmatı da ele geçirildi

İzmir’de silah tacirine operasyon! Uçaksavar mühimmatı da ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de ekipler tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla silah ticareti yaptığı tespit edilen şahsın evinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada uçaksavar mühimmatının ve otomatik ruhsatsız tabancalar ile fişekler ele geçirildi.

İHA
İzmir’de silah tacirine operasyon! Uçaksavar mühimmatı da ele geçirildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de Cumhuriyet Başsavcılığın koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, O.K isimli şahısın Foça ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlendi.

Ekipler tarafından dün, şahsın evine ve aracına yönelik düzenlenen operasyonda; 2 adet uçaksavar mühimmatı ve 1 AK-47 tüfek, 2 otomatik tabanca (Akrep), 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 158 tabanca fişeği, 23 kartuş, 10 tabanca parçası ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Yakalanan O.K., gözaltına alınarak hakkında "Silah Ticareti" suçundan gerekli adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

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