İzmir’de kıyıdaki bariyerlere çarpan vapur limana çekildi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de dün saat 18.00 sıralarında, Konak Vapur İskelesi yakınlarında meydana gelen olayda Bostanlı Konak arasında sefer yapan 'Mustafa Günay' adlı vapur, iskele yakınlarında kontrolden çıktı. Rotasından çıkan vapur, sahildeki kıyı bandındaki beton bariyerlere çarptı. Uç kısmı sahil şeridine çıkan vapur ve kıyı bandında hasar oluşurken, olay anında yolcular panik ve korku yaşadı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince vapurdaki 80 yolcu tahliye edildi. Kazada yaralanan olmadı.

ANİ RAHATSIZLIK

Kaptanının aniden yaşadığı bir rahatsızlık sonucu kontrolden çıkıp, kıyı bandına çıktığını belirttiği vapurun bulunduğu noktadan limana çekilmesi için çalışma başlatıldı. Vapur dün bulunduğu noktadan limana çekildi, rahatsızlanan kaptanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Liman Başkanlığı'nın ve Sahil Güvenlik ekiplerinin konuyla ilgili incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.