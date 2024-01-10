İzmir’e kuvvetli yağış uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, Güney Ege'nin kuzeyinde sabah saatlerinde başlayacak rüzgar, zamanla genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybedecek. Soğuk ve yağışlı hava yurdu etkisi altına alacak. Kıyı Ege ve Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı var. Öte yandan bugün tüm yurtta yağış etkili olacak.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağacak.Sıcaklık mevsim normallerinin 4 derece altına düşecek. İzmir'de bugün kuvvetli yağış bekleniyor, sıcaklık 15 dereceye düşecek.