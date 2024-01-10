Masayı terk etmeye bir tebessüm yetti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESHOT ve İZSU Genel müdürlüklerinde görevli kamu emekçileri ile bu işyerlerinde örgütlü Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İzmir Şubesi arasındaki yaklaşık 7 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri start aldı. Dün gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmelerinin ilkinde masada yaşanan kriz sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcileri masayı terk etti. Sendika yönetimi yaptığı açıklamada Genel Sekreter Barış Karcı'nın görüşme heyetindeki bir sendikacının gülümsemesi gibi sudan bir sebep ile toplu sözleşme masası terk ettiğini iddia etti.

Genel Sekreter Barış Karcı

SENDİKADAN 'DÖNÜN' ÇAĞRISI

Yaşanan kriz sonrası açıklama yapan TÜM BEL-SEN İzmir 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu sürece tepki gösterirken, masaya geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada "09.01.2024 tarihinde saat 09:30'ta toplu sözleşmenin ilk görüşmesi için sendikamız ve işveren heyetinin hazır bulunduğu toplantıda toplu sözleşme sürecine ilişkin görüşümüz şube başkanımız tarafından ifade edildikten sonra; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sn. Barış Karcı tarafından 3 aylık dönem için sözleşmenin aynı şekilde imzalanması görüşü tekraren ifade edilerek görüşme heyetindeki bir arkadaşımızın gülümsemesi gibi sudan bir sebep ile toplu sözleşme masası terk edilmiştir" denildi.

'HAKKIMIZI KULLANACAĞIZ'

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: "İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda emekçilerin gözünün kulağının toplu sözleşme görüşmelerinde olduğu bir dönemde toplu sözleşme masasının terk edilmesi ve emekçilerin taleplerinin görmezden gelinmesi tarafımızca kabul edilemez. Gelinen noktada; emekçilerin iradesinin esas alınacağı toplu sözleşme masasının ivedilikle kurulması ve toplu sözleşme masası kurularak taleplerimizin karşılanmasına kadar geçecek süre içerisinde her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı; pandemi dönemini de kapsayan 3 yılı aşkın bir süredir belediye hizmet binası dahi olmadan tüm zorluklara rağmen hizmet üretmeye devam eden belediye emekçileri başta olmak üzere tüm demokratik kamuoyuna ilan ediyoruz."