AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi. Saygılı, konuşmasında CHP'nin Bornova Anadolu Lisesi arazisinde yapılacak anaokulu projesiyle ilgili asılsız dayanaklarla çıkış yaptığını vurguladı.

YAPAY KRİZDEN SİYASİ MEDET

Yeni Asır'ın yayınladığı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in BAL'daki inşaata yönelik açıklamalarına karşın bu anaokulu projesine kendi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı'nın imzasının olduğu belgeye değinen Saygılı, "İşi gücü bıraktılar, kuyuya bir taş attılar. Ancak, şovmenlikten öteye gidemediler. İzmir'i yine hakir görerek, nasıl olsa bize inanırlar diyerek yapay bir krizden siyasi medet umdular; buna sığındılar ama yalanları belgeleriyle ortaya çıktı. Genel başkanlarından büyükşehir başkanlarına; Örnekköy hezimetinden kendilerini aklamak için yapay bir krizden medet umdular, ayaklarına dolandı. Yalanla yanlışla olmuyor işte bu işler. Her açıklamalarının, yaptıklarının altında bir çapanoğlu var. İzmir kamuoyunu yanıltarak prim yapmaya çalıştılar, olmadı. Maskeleri yine düştü. İzmirlilerin artık, algılarıyla oynamak isteyenlerin bu hamlelerine karnı doydu" ifadelerini kullandı.

"BELEDİYECİLİKTE HİZMETİN ABC'SİNDEN SINIFTA KALDILAR"

İzmir'in çok özel bir şehir olduğuna dikkat çeken AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü; "İzmir'de özellikle son 5 yılda gözle görünür hizmet ve yatırımların tümü AK Parti'nin, merkezi idarenin eseridir. Halkın bunu görmediğini düşünen yanılır. Belediyeciliğin ulaşım, trafik, temizlik, alt ve üst yapı gibi temel hizmetlerinden, hizmetin ABC'sinden sınıfta kaldılar" dedi.