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Haberler İzmir Futsal müsabakası meydan kavgasına döndü

Futsal müsabakası meydan kavgasına döndü

Son Dakika İzmir haberleri... İzmir’de Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Buca Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi arasında oynanan futsal maçında taraftarlarla oyuncular birbirine girdi. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
Futsal müsabakası meydan kavgasına döndü

İzmir Vali Hüseyin Öğütçen Spor Salonu'nda gerçekleşen futsal yarı final maçında Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi ile Buca Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Müsabaka Karşıyaka Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nin üstünlüğüyle geçilirken karşılaşmanın son anlarında tribünde başlayan tartışma sahaya yansıdı.

Sahaya giren taraftarlar oyunculara saldırırken, daha sonra olay meydan kavgasına dönüştü ve sporcular da birbirine girdi. Tekme ve yumruklu kavga ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iki takımın oyuncularının ve taraftarlarının kavga ettiği anlar yer aldı.

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