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Haberler İzmir İzmir'de evini silah imalathanesine çeviren zanlı yakalandı

İzmir'de evini silah imalathanesine çeviren zanlı yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde evinin bir kısmını silah imalathanesine çeviren zanlı, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlının evinde yapılan aramalarda silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İHA
İzmir’de evini silah imalathanesine çeviren zanlı yakalandı

Son dakika İzmir haberleri...İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Karabağlar ilçesinde M.Y., isimli zanlının evinin bir kısmını silah atölyesine çevirmek suretiyle kurusıkı tabancaların namlusunu açarak tabanca haline getirdiği ve tamir ettiği arızalı tabancaları da çalışır duruma getirdiğine yönelik bilgiler edinildi. Ekipler tarafından, dün, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Yasa dışı silah imalatı yapan şüphelinin adresindeki aramalarda; 2 tabanca, 2 parçaları eksik tabanca, 2 tabanca gövdesi, kurusıkı tabanca, 11 fişek, 2 tabanca şarjörü, 7 tabanca namlusu, 1 tabanca süngüsü, 4 icra mili yatağı, 5 icra mili, 7 şarjör gömleği, 9 tabanca yayı, 1 tabanca iğnesi, 2 kumpas ve çok sayıda silah imalatında kullanılan iş malzemesi ele geçirildi. Yakalan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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