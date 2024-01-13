İzmir’de fuhuş çetesine operasyon: 3 tutuklama

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından getirdiği yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yapmaya aracılık ettiği, yer ve imkan sağladığı yönünde yapılan fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama-şantaj-tehdit suçlarından uzun süredir takip ettikleri fuhuş çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon kapsamında; grubun liderliğini üstlenen S.D. ve beraberindeki 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan fuhuş çetesinin zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen toplam 7 mağdur kadının kurtarıldığı ve yabancı olanların ise gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemi gereği İl Göç İdarisi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi. İşlemleri tamamlanan S.D, Ü.A. VE S.S. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.