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Haberler İzmir AK Parti 134 sokakta 400 evin kapısını çaldı

AK Parti 134 sokakta 400 evin kapısını çaldı

AK Partili Arif Güneyli ile AK Parti Yenigün Mahalle Teşkilatı, ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor.

METİN BURMALI
AK Parti 134 sokakta 400 evin kapısını çaldı
AK Parti Buca İlçe Başkanlığı koordinesinde AK Parti Buca Belediyesi meclis üyesi aday adayı Arif Güneyli ile AK Parti Yenigün Mahalle Teşkilatı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalmadık kapı bırakmadı. Yeni yıl öncesi maddi durumu iyi olmayan aileleri tespit ederek soba ve yakacak yardımında bulunan partililer, mahalle başkanı ve 41 kişilik teşkilat kadroları ile 134 sokakta 400'ü aşkın haneye ulaştıklarını, gece gündüz demeden ev ve esnaf ziyaretlerine devam ettiklerini ifade etti. AK Partili Arif Güneyli, "Kendi imkanlarımızla kıyafet, gıda ve engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye yardımında bulunduk. Bazı hanelere de yakacak ve eğitim desteği gibi sosyal yardımların sağlanmasında aracı olduk. Kısa sürede 150'yi aşkın yeni üyeyi partimize kazandırıp, gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Azım ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
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